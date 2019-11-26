Лидера «Христианского государства» освободили в зале суда. Организация прославилась борьбой с фильмом «Матильда»

Суд приговорил главу организации «Христианское государство – Святая Русь» Александра Калинина к году лишения свободы, после чего его освободили из-за истечения срока давности. Об этом 26 ноября пишет РИА Новости.

«По одной статье его признали виновным — по части 1 статьи 179 («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»). Его признали виновным, назначили наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – рассказали изданию в Грязинском городском суде Липецкой области.

При этом Калинина сразу же освободили «в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности». Дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении лидера организации было прекращено из-за декриминализации этой статьи.

В сентябре 2017 года суд арестовал лидера «Христианского государства» по делу о давлении на кинотеатры. Его организация рассылала письма с требованиями отказаться от проката фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.





Еще несколько активистов организации — Юрий Калинин, Денис Манталуца и Александр Баянов — обвинялись по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»). По версии следствия, они перешли от угроз к действиям. Так, во время акции «За «Матильду» гореть» в сентябре 2017-го они сожгли автомобили в Староконюшенном переулке и разбросали листовки. Хамовнический суд признал Калинина, Баянова и Манталуцу виновными и назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы.

Напомним, что «Матильда» – это вышедшая в 2017 году лента о романе балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая (будущего Николая Второго). Картина вызвала много критики. В частности, против фильма выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская.