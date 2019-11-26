ГК «ПСК»: мы предлагаем покупателям эмоции и ценности Петербурга

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По данным отдела продаж ГК «ПСК», возраст почти 40% покупателей квартир сегменте бизнес-класса не превышает 37 лет. Молодые покупатели сформировали устойчивый запрос на жизнь в центре в новых домах.

— В бизнес-классе приоритетом является индивидуальность проекта: сочетание локации, архитектурной идеи и дизайна. С учётом обязательных атрибутов, как то подземный паркинг, ландшафтный дизайн, террасы, функциональность планировок, — говорит руководитель департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь, — Но несмотря на стоимость такой недвижимости, её покупка во многом эмоциональна.

Покупателям жилой недвижимости бизнес-класса нужна не только качественная жилая среда и комфорт, но и особая атмосфера. Молодые жители Северной столицы, выбирающие историческую часть города, хотят жить в окружении исторической застройки, в центре событий и каждый день видеть из окна знаменитые петербургские ансамбли. Их интересуют районы, которые могут похвастаться своей исторической ценностью и старинной застройкой. Но приобретение недвижимости в старом фонде молодые люди не рассматривают. Поэтому их внимание направлено на предложения в новых домах, в окружении красоты и истории.

Сергей Мохнарь отмечает, что город пересматривает политику строительства в историческом центре. Неуместные пустыри и ангары рядом с яркой архитектурой и центральными локациями скоро уйдут в прошлое. Это означает, что в Петербурге появляются бескомпромиссные возможности для покупателей. И желание жить в сердце самого европейского города России уже сейчас можно реализовать без компромиссов. Это даёт возможность покупателям приобрести квартиры по соседству с шедеврами архитектуры, рядом с Невским проспектом или в кварталах, рассказ про которые может стать предметом отдельной экскурсии. Таких, как, например, бывший Нобелевский городок.

— Наши покупатели любят Петербург и знают его историю, — говорит Сергей Мохнарь. — Поэтому мы предлагаем им, прежде всего, Петербург и его эстетику. Наша стратегия — строить в исторических районах по индивидуальным проектам. Как заказчик архитектуры, мы реализуем запрос на развитие города. Фасад, внешнее и внутреннее оформление — всё это проектируется в контексте того места, где будет построен дом. В каждый проект мы включаем видовые квартиры и на стадии проектирования определяем, с каким именно видом они будут. Например, в ЖК «Дипломат», что рядом с Невским проспектом, можно выбрать вид на Неву или исторический центр. А покупатели на экскурсиях считали количество шпилей соборов, которые было видно из окон.

Дома в историческом центре становятся продолжением образа жизни людей, привыкших к комфорту, уединению и красивому окружению. Именно это ищут молодые петербуржцы, выбирая квартиры бизнес-класса. Петербургскую атмосферу в проектах ГК ПСК создают и внутренние интерьерные решения: так, квартиры фамильного дома Nobelius оборудованы каминами согласно петербургской традиции, характерной для домов «золотого треугольника». В 2019 году этот проект получил премию «Премьера года».

В сегменте бизнес-класса ГК «ПСК» создаёт клубные проекты с небольшим количеством квартир и соседством людей с близкими эстетическими и культурными предпочтениями.

Узнать больше о домах ГК «ПСК», характеристиках и квартирах в них можно в отделе продаж. Консультации и запись по телефону: (812) 602-41-57.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

ЖК Дипломат – застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya