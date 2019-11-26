Песков заявил, что Путин не собирается обсуждать с руководителями спортивных федераций рекомендацию ВАДА об отстранении России

Президент России Владимир Путин не планирует проводить совещание в Кремле с руководителями спортивных федераций из-за ситуации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в администрации президента якобы готовят круглый стол, чтобы обсудить возможное отстранение России от международных соревнований на четыре года. Такую рекомендацию накануне дал комитет по соответствию WADA. Окончательное решение должно быть принято 9 декабря на заседании исполкома организации.



