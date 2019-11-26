В Иркутске подросток отбил у похитителя маленькую девочку. Вместе с прохожим он смог остановить машину, в которой увозили ребенка

В Иркутске подросток отбил у похитителя девочку. Ребенка затолкали в машину и попытались увезти, она отчаянно кричала. Подозреваемого нашли через несколько часов, в его биографии нашлись преступления сексуального характера.

Подробности 26 ноября привел Следственный комитет Иркутской области и показал видеозапись неудавшегося похищения у торговых складов на улице Новаторов. На кадрах виден припаркованный автомобиль «Тойота Виста», возле которого ходит мужчина в черной куртке с капюшоном. Через мгновение он кидается к ограде и тащит в машину упирающуюся девочку в голубой куртке с рюкзаком. Силой посадив сопротивляющегося ребенка в салон, водитель трогает с места. Как рассказали в СК, девятилетняя жертва громко кричала, зов о помощи услышал 16-летний подросток. Тот кинулся к прохожему, вместе они смогли догнать и заблокировать автомобиль. Злоумышленник отпустил ребенка и скрылся с места.

«Дежурная часть полиции разослала его ориентировку всем нарядам, и через несколько часов подозреваемого задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии», – рассказали в СК.





По данным ведомства, с 2001 года мужчина отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года.

Против мужчины возбуждено уголовное дело о похищении малолетнего. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Подозреваемый арестован.