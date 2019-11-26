Организатор убийства полицейского осведомителя в Петербурге отправился в психбольницу. В колонию он не попадёт

Петербургский городской суд прекратил уголовное преследование Антона Иконникова и вынес официальное постановление. Предполагаемый заказчик убийства полицейского осведомителя и борца с распространением наркотиков признан психически нездоровым и отправился на лечение.

Как 26 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов города, судьи рассматривали несколько эпизодов. Помимо устранения в 2018 году мужчины, который сотрудничал с правоохранительными органами и боролся с распространением запрещённых веществ, фигуранту вменяли организацию убийства ещё одного человека. С последним в феврале 2019 года Иконников поссорился на рынке на улице Фучика, 12, проникся «личной неприязнью» и заказал киллера. Не понравившийся ему житель Петербурга получил несколько выстрелов в спину, но выжил.

В сентябре 2019 года Антона Иконникова признали невменяемым. В специализированной больнице ему предстоит лечение и «интенсивное наблюдение». Согласившиеся стать киллерами наказания не избежали. Участника первой истории задержали вместе с организатором. Первоначально дело выглядело как передел рынка наркотиков.



