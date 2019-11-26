ГК «ПСК»: дом – это не только квартира

ГК «ПСК» провела опрос среди покупателей: на что те обращают внимание при выборе квартиры комфорт-класса. ПСК собрал самые популярные критерии и на примере ЖК «Славянка» показал, как должны быть реализованы покупательские предпочтения.

ПСК

Инфраструктура шаговой доступности. Возвращаться домой через поля с перспективной застройкой не хочется никому. По дороге к дому должен располагаться как минимум один продуктовый магазин, аптека, пекарня со свежим хлебом, считают покупатели. В Славянке, где находится жилой комплекс, инфраструктура включает в себя салоны красоты, магазины детских товаров, медицинские лаборатории, детские сады, школы – и этот список расширяется с каждым месяцем. Скоро здесь появится крупный торгово-досуговый центр с собственным парком.

Зелёные зоны — ещё одно требование к окружению. И если раньше оно было в категории «хорошо, если есть», то сейчас отсутствие парков рядом для недвижимости комфорт-класса является серьёзным минусом. По этому показателю Пушкинский район даст фору многим другим районам города. Рядом со Славянкой крупнейшие парки Петербурга: Екатерининский, Александровский, Павловский.

Транспортная доступность. Ахиллесова пята любого нового микрорайона и причина волнений как автовладельцев, так и передвигающихся на общественном транспорте. В Славянке этот вопрос решается комплексно: осенью открылась станция метро «Шушары», на очереди уже анонсированное строительство скоростной трамвайной линии от Купчино до Славянки. Расстояние от Купчино до Славянки не зависящий от пробок трамвай будет проходить за полчаса. Кроме этого в план развития дорожной инфраструктуры района внесено строительство Южной широтной магистрали и реконструкция Колпинского шоссе.

Инфраструктура для детей. Детская площадка – это сердце двора. Опрошенные покупатели с улыбкой вспоминают, как игры на скромных площадках в их детстве не обходились без порванных курток, заноз летом или промерзающих ладоней от металлических качелей. И, чаще всего, не хотят повторения такого опыта для своих детей. В ЖК «Славянка» на детских площадках есть горки, качели, скамейки, лесенки, домики и т.д. Отсутствие острых углов и ненадёжных конструкций — это современная норма. Все металлические и деревянные конструкции с гладким защитным покрытием: занозу ребёнок не поставит, ржавчина на образуется, а знаменитый опыт с качелями в мороз с таким покрытием уже неактуален. Что, очевидно, к лучшему.

Перспективы локации. Родители заранее планируют будущее своих детей и настолько заранее, что накопления на будущую учёбу начинают делать ещё до того, как ребёнок сделает свои первые шаги. Возможность получить качественно образование и учиться в престижном вузе рядом с домом – это перспектива, недостижимая для большинства районов. Но не для Пушкинского, где через семь лет планируется открыть кампус СПбГУ и научный городок для преподавателей и студентов.

Ключи сразу. Идеальная ситуация — не затягивать с ожиданием завершения строительства. Молодожёны, семьи и люди, продающие квартиру на вторичном рынке, отдают предпочтение тем проектам, где близится срок сдачи. Покупателям квартир в ЖК «Славянка» долго ждать не придётся: дом построен, а передача ключей начнётся уже в январе 2020 года.

Подробнее о ЖК «Славянка», квартирах в наличии и ипотечных программах — в офисе продаж по адресу ул. Ростовская, 24. А также по телефону: (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house