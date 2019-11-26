Бета-версию зимы в Финляндии ждут на выходных

Атмосферный фронт сделает Хельсинки белым к субботе, 30 ноября. Об этом пишет 26 ноября Ilta-Sanomat со ссылкой на компанию по прогнозированию погоды Foreca.

Осадки на юге Финляндии ожидаются уже сегодня, однако местами это не снег, а дождь. К субботе синоптики обещают в Хельсинки снежный покров в 2 см.

"Можно сказать, что на юг придёт облегчённая версия зимы", – говорит метеоролог Foreca Йоанна Ринне. По её словам, начало декабря будет холодным. Потепление возможно к середине месяца, но прогноз пока неопределённый.

В Петербурге Foreca прогнозирует снег в среду, 27 декабря, днём позже – снег с дождём и потепление до нуля градусов или даже чуть выше. Суббота тоже будет мокрой.



