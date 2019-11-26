Охота на мёртвых лошадок. В Парголово оперативники нашли ангар с распиленными машинами

Полиция Петербурга нашла очередную разборку автомобилей в Выборгском районе. На карте точек, которые могут быть задействованы в преступной схеме, отметилось Парголово.

По данным «Фонтанки», в ночь на 26 ноября оперативники так называемого «угонного» отдела угрозыска ГУ МВД посетили ангар на улице Михаила Дудина, 11. Там они нашли циркулярные установки и распиленные на них машины. В данный момент полиция устанавливает, кому принадлежало то, что ныне стало «авторасчленёнкой».

В ноябре полицейский главк начал активную проверку авторазборок в Петербурге. Обыскам подверглись и легальные точки, например, под брендом «Евроавто». По данным «Фонтанки», поставил задачу нажать именно в это место новый начальник управления уголовного розыска.



