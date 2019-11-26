СМИ: Путин собирает руководителей спортивных федераций, чтобы обсудить возможное отстранение России от международных соревнований

В ближайшее время в администрации президента России состоится круглый стол с участием всех руководителей спортивных федераций. Об этом 26 ноября со ссылкой на свои источники пишет «Чемпионат.com».

Темой встречи станет возможное введение исполкомом Всемирной антидопинговой ассоциации санкций против России и российских спортсменов. Напомним, накануне комитет ВАДА по соответствию рекомендовал лишить РУСАДА прав, отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года и наложить запрет на проведение в стране любых международных турниров (если это возможно).

Исполком WADA, на котором будет рассмотрена рекомендация, состоится 9 декабря.



