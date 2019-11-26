В Петербурге будут судить отца, обстрелявшего в ТРЦ обидчика своего ребёнка

Житель Выборгского района обвиняется в нападении с пистолетом на человека. Перестрелка оказалась вендеттой разъярённого отца.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга сообщает 26 ноября, что обвинение жителю города предъявлено по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия. Отмечается, что причина конфликта достоверно не установлена. Однако версия следствия звучит следующим образом: подросток 16 лет во дворе дома слушал музыку. Прохожий мужчина сделал ему замечание, не исключено, что с применением физической силы. Ребёнок нажаловался отцу, и тот вышел на поиски злодея-обидчика. Найдя, погнался за ним на автомобиле. Гонку прервал красный сигнал светофора на перекрёстке проспектов Просвещения и Культуры. Преследуемый выбежал из машины и попытался спрятаться в ТРЦ «Крыша», но отец подростка его догнал.

Потасовка в холле закончилась стрельбой. В результате двух выстрелов и шести ударов рукоятью пистолета потерпевший получил многочисленные раны и ссадины головы, а также внутрисуставной перелом основания правой кисти.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд.



