Шестьсот тонн «урановых хвостов» встали на якорь у Кронштадта

Корабль «Михаил Дудин» с грузом обедненного гексафторида урана (ОГФУ, «урановые хвосты». – Прим. ред.) встал на якорь перед проходом через Комплекс защитных сооружений в Финском заливе. Об этом 26 ноября сообщает автоматизированная система служб капитана порта на сайте Администрации морских портов Балтийского моря. Ранее сообщалось, что «Михаил Дудин» прибудет в порт Петербурга около 13 часов. Груз корабля в карточке судна не помечен как «опасный».

По данным экологов, на борту находятся 80 контейнеров с ОГФУ, которые будут отправлены в Свердловскую область на Уральский электрохимический комбинат. Там действует единственная установка по переработке данного вида отходов в производство топлива для АЭС. Панамское судно «Михаил Дудин» вышло из порта Амстердама 21 ноября. Активисты Гринпис смогли заснять на фото и видео погрузку радиационных материалов.

В «Росатоме» ОГФУ называют ценным материалом для атомной энергетики будущего. Официально груз поступает на переработку. Содержимое контрактов с немецким предприятием Urenco в Гронау в российской госкорпорации не раскрывают. По данным экологов, по новым контрактам в Россию будут ввезены 12 000 тонн ОГФУ. Обратно в Германию вернутся лишь 10% от общего объёма после дообогащения. Именно поэтому противники ввоза ОГФУ называют происходящее «ввозом радиоактивных отходов». В РФ накоплено около 40% мировых объёмов ОГФУ. Боле 800 000 тонн от 2 млн общемировых запасов. Из них более 100 000 тонн были ввезены по прежним контрактам с европейскими производителями топлива для АЭС, действие которых завершилось 10 лет назад.

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