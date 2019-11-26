Оппозиционные депутаты предложили снизить муниципальный фильтр в Петербурге. Внести проект собирается МО «Гавань»

Ассоциация независимых муниципальных депутатов Петербурга разработала законопроект, который снижает барьер для регистрации кандидатов в губернаторы. Идею 26 ноября поддержала глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина, она собирается предложить местному совету внести эту инициативу на рассмотрение городского Заксобрания.

Законопроект предлагает сократить число подписей муниципальных депутатов, которые нужно собрать, чтобы принять участие в выборах главы региона, с 10% до 6%. В заявлении ассоциации говорится, что полностью ликвидировать муниципальный фильтр на региональном уровне нельзя (поскольку он предусмотрен федеральным законом), но можно снизить порог, сделав первый шаг к «полной ликвидации искусственных барьеров для участия в выборах главы Петербурга».

Федеральный закон позволяет регионам самим решать, подписи скольких муниципальных депутатов должны собрать претенденты на губернаторскую должность. Сейчас в Петербурге муниципальный фильтр установлен на максимально высоком уровне. На последних губернаторских выборах ни один кандидат, кроме Александра Беглова, не смог собрать подписи самостоятельно, без помощи городской администрации, поскольку более 90% депутатов представляли «Единую Россию». После дня голосования 8 сентября корпус муниципальных депутатов в городе обновился, и среди них появились представители оппозиции.

МО «Гавань» на Васильевском острове — один из муниципалитетов, где большинство мандатов получили кандидаты от «Справедливой России». Правом вносить законопроекты на рассмотрение регионального парламента обладает каждый из расположенных внутри Петербурга муниципалитетов. В Ассоциацию независимых муниципальных депутатов входят 139 представителей местной власти из 38 муниципальных образований.



