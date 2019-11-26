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Туризм
26.11.2019 12:09
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Where is my wife? Как в Пулково разлучают семьи иностранцев

Петербургские пограничники безжалостно проредили рейс «Люфтганзы» из Франкфурта. Туристов независимо от родства рассортировали на въездных и изгнанных. Апофеоз хаоса – блуждающий по терминалу немец-пенсионер с вопросом «Где моя жена?»

Where is my wife? Как в Пулково разлучают семьи иностранцев

Аэропорт «Пулково» / автор фото - Евгений Павленко/Коммерсантъ

Двухмесячная обкатка электронных виз лишь отдалила Петербург от гостеприимства. Гражданка России рассказала 25 ноября, как стала свидетелем  того, о чем уже писала «Фонтанка», – хладнокровной зачистки пассажиров на погранконтроле Пулково. Ей пришлось побыть и единственной надеждой иностранцев, потерявших своих близких.

В Петербург Анастасия летела с мужем-иностранцем Мартином на встречу с руководством SCAMT – химико-биологического кластера ИТМО. Пара работает в Саудовской Аравии, желает трудоустроиться в университете. Планировала прочитать лекцию.

При оформлении электронной визы Мартин целью поездки указал «Humanitarian scientific relatioins». Гостиница забронирована, обратный билет приобретен. Условия въезда соблюдены. Самолет «Люфтганзы» из Франкфурта приземлился в шесть вечера 21 ноября.

Полное имя голландца – Мартин-Жерар. В паспорте написано именно так. В визе он указал первое. Это распространенная ошибка при заполнении анкет. Несмотря на заверения комитета по туризму Смольного поработать над формализмом, пограничники все так же неумолимы. Для них отсев 2,5 % из тридцати тысяч туристов в месяц – статистическая погрешность.


Мартин пошел к кабинке для проверки документов первым.

«Прохождение контроля заняло ну очень много времени. Затем сотрудница с паспортом Мартина куда-то пошла и попросила коллегу о помощи. Я спросила, в чем дело. Мне ответили: «Все нормально, вашего мужа сейчас развернут и отправят обратно», – вспоминает Анастасия. – В Пулково я не смогла подключиться к wi-fi по международной симке. Связь с Мартином пропала».

У погранкабинок копилась отдельная очередь – тех, кого пропустили в Россию, а их спутников увели куда-то.

По терминалу блуждал растерянный пожилой немец и повторял, как заведенный: «Where is my wife?». Ответа от персонала аэропорта он не дождался. Англоговорящих сотрудников погранконтроля рядом не оказалось.

Анастасия помогла с коммуникацией. Через энное количество минут добилась ответа: супруга немца депортирована из-за ошибки в электронной визе и посажена в тот же самолет «Люфтганзы», которым пара прилетела.

Немец выслушал, отчаяние сменила мрачная серость:

«Ключи. Ключи от машины, которую мы оставили в аэропорту Франкфурта. Они у меня».


Его вынудили пройти границу и оказаться в немилой уже России. Из-за проволочек на рейс к жене он не попал.

По тому же молчаливому признаку в Пулково разлучили пару шведов. Девушка не указала второе имя. Её парню поставили штамп о въезде и велели покинуть стерильную зону: «Welcome to Russia».

Молодой представительнице Германии пограничники не простили отсутствие двух точек над буквой в имени. Огни аэродрома – все, что осталось у нее в памяти о Петербурге.

Растерянность, близкая к панике, читалась на лице гражданина Швейцарии. Он привез группу турпредставителей на ознакомительную поездку – чтобы на родине им проще было рекламировать Петербург.

«Из этой группы не менее пяти человек не пустили через границу», – уточнила Анастасия.

Мартин и другие депортированные провели в стерильной зоне всю ночь – без вещей, возможности прилечь и отдохнуть. Ему вернули паспорт к шести утра, перед самым вылетом во Франкфурт. Компания «Люфтганза» перебронировала обратный билет на более раннюю дату и, считай, отправила Мартина за его счет.

«В аэропорту пограничники мне сказали, что в доставке пассажира с ошибочной визой виновен перевозчик, – говорит Анастасия. – Наверное, какая-то ответственность лежит на компании. Во всяком случае при вылете из Саудовской Аравии представители «Люфтганзы» тщательно смотрели визу и паспорт Мартина, для них отсутствие второго имени не стало проблемой. Имен может быть три и четыре, и использование одного, основного, – мировая практика».

Общение с погранконтролем, по словам Анастасии, велось исключительно на русском, что стало сюрпризом для европейцев. Они с трудом добивались причины отказа во въезде.

«Еще одной проблемой стало полное противоречие российских норм общепринятым, – считает Анастасия. – Для некоторых стран, где распространены электронные визы,  европейцы в аэропорту прибытия могут внести правки в анкету. Эта услуга стоит денег, но не рушит планы».

Девушка вернулась с мужем во Франкфурт. 26 ноября – попытка № 2. В визе Мартина теперь двойное имя.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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