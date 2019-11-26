В Крыму военные случайно запустили 700-килограммовую авиационную ракету. Суд разделил 31 миллион рублей ущерба почти поровну

Двум военнослужащим придется десятки лет выплачивать ущерб государству за случайный пуск ракеты в Крыму. Крымский гарнизонный военный суд удовлетворил иск Минобороны к Николаю Звереву и Алексею Чебанову и постановил взыскать с них 31 миллион рублей. Общий ущерб составил чуть более 40 миллионов рублей.

Подробности 26 ноября сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, военнослужащих признали виновными по уголовному делу о нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих.

Инцидент произошел на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года. Техники авиачасти проверяли авиационные ракеты Х-29ТД, с которыми совершал вылет истребитель Су-30. Как установил суд, военные нарушили регламент и не проверили чековые механизмы. У одной из четырехметровых ракет сработали пиропатроны и 700-килограммовый боеприпас отправился в полет. Продлился он недолго, обошлось без взрыва, но по пути ракета снесла ангар, разбила различную аппаратуру и уничтожила еще одну себе подобную.

Военный суд оценил ущерб в 40,6 миллиона рублей, из которых большая часть пришлась на две уничтоженные ракеты. С учетом различных смягчающих обстоятельства, Алексею Чебанову суд назначил ограничение по службе на год и три месяца с удержанием 15 процентов из его денежного довольствия в доход государства, также он должен выплатить 16 миллионов рублей. Николай Зверев получил ограничение по воинской службе сроком на год с выплатой 10 процентов, за уничтоженные ракеты ему постановили выплачивать 15 миллионов рублей.



