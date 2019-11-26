Женщина не пережила встречу с автозаком ФСИН под Челябинском

Смертельное ДТП с участием грузовика ГУ ФСИН произошло утром 26 ноября в Челябинской области.

Как сообщает 74.RU со ссылкой на УГИБДД по Челябинской области, по предварительной информации, 32-летняя женщина на Renault Symbol двигалась по встречной полосе там, где выезд на встречку разрешён. Служебный КамАЗ спускался с виадука навстречу «Рено». Они столкнулись напротив автобусной остановки у посёлка Рощино в Сосновском районе. Женщина погибла на месте.

На кадрах с места аварии видно, что легковой автомобиль фактически лишился передней части.



