В Приморском районе задержан ночной стрелок. Из пистолета «рецидивист» палил в окна знакомой

Встреча знакомых на Серебристом бульваре закончилась приездом полиции. Мужчину, палившего в окна на шестом этаже, задержали у него в квартире.

Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, петербуржец с пневматическим пистолетом накануне около десяти вечера стоял под окнами дома своей знакомой и методично целился в окна кухни. Женщина вызвала оперативников. Имя стрелка ей было известно. Через час мужчину задержали по адресу проживания на Парашютной улице, 12. Изъяли оружие и семь патронов. Как оказалось, любитель хлестать по окнам ранее дважды осуждался за наркотики, трижды за кражи, а в 2016 году познакомился со 119 статьёй УК – «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Вскоре после задержания мужчина пожаловался на сильные боли в желудке, его госпитализировали.



