Самые популярные новостройки Петербурга

В ноябре Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» представил список десяти жилых комплексов, которые чаще всего выбирают покупатели квартир. В число лидеров продаж за первые три квартала 2019 года вошли шесть объектов классов «комфорт» и «высокий комфорт» от Setl Group*.

Setl Group

Два рекордсмена: на севере и юге

«Золото» и «серебро» рейтинга достались масштабным проектам квартальной застройки от Setl Group: жилым комплексам «Чистое небо» в Приморском районе и «Солнечный город» в Красносельском районе. На них пришлось 13% спроса за первые девять месяцев 2019 года.

Секрет популярности этих объектов — в сочетании доступных цен, широкого выбора планировок и преимуществ настоящего комфорт-класса: от качественной чистовой отделки до собственной инфраструктуры.

В ЖК «Чистое небо» стоимость квартир начинается от 2,65 млн рублей. Проект строится на Комендантском проспекте, рядом с живописным Юнтоловским лесопарком. Восемь корпусов сданы, уже открыто два детских сада, а еще один был сдан в октябре этого года. Кроме того, ведется строительство школы с двумя бассейнами. На первых этажах домов работают магазины, кафе, пекарня, аптека и медицинская лаборатория.

Setl Group

«Солнечный город» — абсолютный лидер в юго-западной части Петербурга. Здесь можно купить квартиру всего от 2,3 млн рублей. Этот квартал располагается на Петергофском шоссе, в окружении четырех городских парков: Южно-Приморского, Новознаменки, Сосновой Поляны и Полежаевского. Здесь уже сданы девять корпусов, три детских сада и школа. Особая гордость проекта — собственный парк отдыха площадью 5 га, где есть детские и спортивные площадки, велосипедные и прогулочные дорожки и специальные места для дрессировки собак.

Бум редевелопмента

В десятку самых популярных жилых комплексов также вошли четыре проекта редевелопмента от Setl Group — «Pulse на набережной», «Стрижи в Невском», «ArtLine в Приморском» и «Статус у парка Победы». Все они располагаются в развитых районах со сложившейся инфраструктурой и рядом с метро. Эти четыре проекта относятся к высокому комфорт-классу, который отличается оригинальным благоустройством, индивидуальной архитектурой, современными технологиями строительства и большим выбором планировок.

Pulse возводится на Октябрьской набережной. В десяти минутах езды от него находятся сразу две станции метро — «Улица Дыбенко» и «Проспект Большевиков», а до центра города можно добраться на автомобиле за 10 минут. Квартиры в жилом комплексе отличаются привлекательными ценами и великолепными видовыми характеристиками: из окон открываются пейзажи Невы. Все это сделало Pulse самым популярным проектом высокого комфорт-класса.

Setl Group

Еще один востребованный объект в Невском районе — ЖК «Стрижи». Жилой комплекс строится прямо напротив парка имени Бабушкина и всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Ломоносовская». Его особая «фишка» — «парящие» дворы: они расположены на стилобатах, в нескольких метрах от земли, а между ними перекинуты «воздушные» мосты. Такое решение позволяет создать безопасное пространство для прогулок, где пешеходы не пересекаются с автомобилями.

Setl Group

ЖК ArtLine в сложившейся части Приморского района — лидер по близости к метро среди объектов Setl Group: до станции «Старая Деревня» можно дойти всего за 5 минут. В ArtLine предусмотрены не только квартиры, но и апартаменты: проект состоит из 5 жилых корпусов и 2 апарт-отелей. Центром жилого комплекса станет общественное пространство с веревочным городком, тематическими игровыми площадками и спортивными зонами.

«Статус» находится в престижной и исторической части Московского района, рядом с великолепным парком Победы и в пешей доступности от одноименной станции метро. Благодаря классической архитектуре комплекс гармонично впишется в облик района.

Сегодня Setl Group предлагает покупателям широкий выбор жилья в Петербурге. Девелопер реализует более двадцати объектов комфорт-, бизнес- и премиум-класса, расположенных в Московском, Выборгском, Петроградском, Невском, Приморском и других районах Петербурга. В жилых комплексах компании представлены самые разнообразные квартиры: от студий до пятикомнатных, от популярных европланировок до эксклюзивных вариантов с эркерами, террасами, мансардами и возможностью обустройства зимних садов.

*По данным ООО «КЦ Петербургская Недвижимость» за январь-сентябрь 2019 года.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations , наш.дом.рф

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations , наш.дом.рф

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/strizhi

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Статус у Парка Победы» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/status-u-parka-pobedy