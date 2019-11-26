РПЦ отстранила от служения иеромонаха Спиридона из-за дела о растлении малолетних

Биробиджанская епархия РПЦ приняла решение отстранить от священнослужений штатного клирика Юрия Абрамова, которого Ленинский районный суд Еврейской автономной области поместил под стражу на два месяца по делу о растлении малолетних. Об этом 26 ноября сообщается на сайте епархии.

«В связи с задержанием в качестве подозреваемого по уголовному делу о растлении малолетних и решением Ленинского районного суда Еврейской автономной области о заключении под стражу сроком на два месяца, штатный клирик Биробиджанской епархии иеромонах Спиридон (в миру – Абрамов Юрий Николаевич) Указом епархиального архиерея № 534-У от 25 ноября 2019 года освобожден от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запрещен в священнослужении на период проведения следственных действий», – заявили в пресс-службе епархии.

В РПЦ выразили надежду на «профессиональное расследование и объективность» дела священнослужителя, отметив, что подробности и достоверность «выяснить в силовых структурах не удалось».

Ранее местные СМИ рассказали о появившейся в социальных сетях «информационной «бомбе» о задержании настоятеля храма по подозрению в растлении малолетних. Издание «Лента.ру» со ссылкой на свои источники сообщает, что в деле как минимум трое пострадавших.



