«В случае конфликта с Россией Норвегия хочет иметь общий фронт». Норвегия сомневается в НАТО и думает об оборонном сотрудничестве с Северными странами

Усиление военной активности по обеим сторонам российско-норвежской границы вызывает беспокойство в Норвегии, поэтому Осло ищет сближения с Финляндией и Швецией для сотрудничества в области обороны Северных стран, передает 26 ноября финская телерадиокомпания Yle.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен в интервью Yle заявил, что на данный момент прорабатывается вопрос, какого уровня может быть оборонное сотрудничество с учётом того, что Норвегия входит в НАТО, а Швеция и Финляндия являются членами ЕС.

«В случае конфликта с Россией Норвегия хочет иметь общий фронт. По словам Эстхагена, Норвегия надеется, что ее соседи поддержат интересы политики безопасности Норвегии», – говорит старший исследователь внешней политики Андреас Остхаген из Института Фритьофа Нансена.

Как указывает финское издание, в последние два-три года поднимались вопросы о том, можно ли доверять Соединенным Штатам в случае необходимости защитить Европу, и это стимулирует Норвегию уменьшить свою независимость от Америки и принять более активное участие в сотрудничестве Северных стран.





Ранее норвежские СМИ рассказали, что Россия проводит в Северной Атлантике крупнейшие после холодной войны учения подводного флота. В то же время НАТО все больше тренируется на севере, ближе к России. Этой осенью, например, американские стратегические бомбардировщики летали над Баренцевым морем.

О сомнениях в поддержке НАТО высказался также министр МВД Эстонии.