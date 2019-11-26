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26.11.2019 11:39
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Рабочего катали в машине от Купчино до Веселого Поселка, пока не получили пароль от мобильного

Безработного уроженца Узбекистана похитили во Фрунзенском районе Петербурга. Мужчину вернули только после того, как опустошили его счет.  

Как стало известно «Фонтанке», в шестом часу вечера 25 ноября в полицию Фрунзенского района с заявлением обратился 36-летний безработный гражданин Узбекистана. Он сообщил, что сутки назад трое посадили его земляка в серебристый ВАЗ у кафе «Ором» на улице Бухарестской — для разговора, а потом увезли в неизвестном направлении. Конечной точкой пути оказался лес, где 34-летнего похищенного избили и под угрозой пистолета и ножа требовали денег. Затем мужчину отвезли к станции метро «Проспект Большевиков», там, узнав пароль от мобильного телефона, с карты потерпевшего перевели 36 000 рублей на чужой счет. Сам гаджет у пострадавшего также забрали, а с ним самим распрощались у станции метро «Ломоносовская». 

Уголовное дело пока не возбуждено. Общий ущерб оценивается в 46 000 рублей.

 


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