Новые турникеты на «Горьковской» обошлись почти в 27 млн рублей

На станции метро «Горьковская» поставили новые турникеты. Установка оборудования завершилась на днях. Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, это было сделано по договору с ЗАО «Электронные системы» (ЭлСи) на 26,5 млн рублей.

ГУП «Петербургский метрополитен» заключило с подрядчиком соглашение 5 ноября. По условиям договора, ЗАО «ЭлСи» имело приличный временной запас и должно было управиться с оснащением вестибюля станции «Горьковская» линейкой универсальных турникетов до 20 февраля 2020 года. Однако подрядчик выполнил работы уже к концу ноября.

Эта компания – один из старейших поставщиков «Петербургского метрополитена». По данным СПАРК, стоимость соглашений с ЗАО «ЭлСи» у ГУПа, обеспечивающего работу подземки, превышает 579 млн рублей.

Напомним, ранее «Фонтанка» обратила внимание на закупки запчастей для подвижного состава в метро. Наше издание выяснило, что годами на тендерах ГУП «Петербургский метрополитен» выигрывают одни и те же близкие к друг другу компании, которые, в свою очередь, могут быть связаны с руководителями госпредприятия.



