В Колпино дядю подозревают в убийстве племянника. Он бросил родственника умирать у больницы, подстелив матрас

Мужчина зарезал собственного племянника в Петербурге и оставил умирающего у травмбольницы на матрасе. Трагедия произошла в Колпино во время возлияний.

По данным «Фонтанки», около 4 утра 25 ноября сотрудники травмбольницы в Колпино нашли лежащим на матрасе изрезанного 28-летнего мужчину. Полчаса реанимационных действий ни к чему не привели — пострадавший скончался. Об этом медики сразу же сообщили в полицию. Также персонал травмпункта рассказал, что тело привёз 34-летний соотечественник погибшего, представившийся дядей. Сказал им, что нашёл раненого на Загородной улице, поймал попутку и домчал до больницы.

Полиция задержала водителя, он действительно оказался дядей жертвы, оба приехали в Петербург из Оренбургской области, но имеют восточные корни. Оперативники установили, что в три часа ночи мужчины выпивали в цехе копчения рёбер на Загородной улице в Колпино. Дальше всё произошло по банальному сценарию — разгорелась ссора, и дядя якобы ударил племянника ножом несколько раз.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.



