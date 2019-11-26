Setl Group строит 11-ю очередь ЖК «Солнечный город»

Setl Group

Холдинг Setl Group начал возводить дома 11-й очереди жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе. Они будут восьмиэтажными с уютными зелеными дворами и детским садом на 220 малышей. Плановый срок ввода домов в эксплуатацию – 3 квартал 2021 года.

В новой очереди предусмотрено все необходимое для комфортной жизни. Это и детский сад, к строительству которого планируют приступить в 2020 году, и площадки для отдыха и спорта, и современные подземные паркинги.

Setl Group выбрал для отделки фасадов штукатурку кирпичных, кофейных, белых и лимонных тонов. А холлы застройщик оформит в нейтральном сером цвете, с использованием желтых и бордовых вставок.

Все квартиры в новой очереди будут передаваться покупателям с полной чистовой отделкой по последнему стандарту Setl Group «Итальянские коллекции» в двух цветовых гаммах на выбор: «Ваниль» и «Шоколад». Среди преимуществ отделки – теплые полы в ванной, а на стенах – керамическая плитка с мозаикой и имитацией дерева. В комнатах и на кухне будет уложен высококачественный износостойкий ламинат с выраженной фактурой.

Setl Group

Четыре корпуса расположатся рядом со строящимся продолжением пр. Ветеранов, со стороны которого спроектированы коммерческие помещения для продуктовых супермаркетов, небольших пекарен и уютных кофеен. Во дворах, полностью закрытых от машин, Setl Group оборудует комфортные современные площадки для отдыха, игровые и спортивные зоны.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»