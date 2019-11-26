Петербургского чемпиона Олимпиады дисквалифицировали за пропуск допинг-теста. Он собирается завершить карьеру

Еще один российский спортсмен был отстранён из-за многократного пропуска допинг-теста. Как сообщает 26 ноября РИА Новости, Международная федерация плавания (FINA) отстранила на 18 месяцев от соревнований чемпиона Олимпиады из Петербурга Илью Захарова.

28-летний спортсмен отстранен до мая 2021 года, что означает автоматический пропуск летней Олимпиады 2020 года в Токио.

По заявлению Российской федерации плавания, Захаров не станет оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде и завершит карьеру.

Помимо золота Олимпиады-2012, на счету Ильи Захарова также шесть побед на чемпионатах мира и десять на чемпионатах Европы в индивидуальных и синхронных прыжках с трамплина.

Ранее по той же причине был отстранен чемпион мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко. В результате разгорелся скандал. По одной из версий, руководство Всероссийской федерации легкой атлетики помогло спортсмену подделать документы о прохождении допинг-тестов. В настоящее время Международная ассоциация легкой атлетики ведет расследование этого дела. Другим итогом дела Лысенко стала отставка главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина и приостановка процесса восстановления в правах ВФЛА.



