Монолитные работы в ЖК Nobelius завершены

ПСК

Монолитный каркас ЖК Nobelius возведён под крышу. ГК «ПСК» закончила работы на месяц раньше запланированного графиком срока. В ближайшие дни на строительной площадке приступят к следующему этапу — монтажу кровли.



Фасады Nobelius будут облицованы натуральным камнем — долговечным и экологичным материалом. Сейчас облицовываются первый и второй этажи. Как будет выглядеть Nobelius снаружи, можно увидеть уже сейчас.



Работы идут и внутри здания. Выполняется устройство внутренних инженерных систем: вентиляции, водопровода, отопления, канализации и электрики. В паркинге проводится монтаж воздуховодов, выполняется противопожарная изоляция, позже приступят к монтажу решёток и вентустановок.



Следующий этап — установка окон. Производство оконных систем для Nobelius уже началось и в скором времени они будут доставлены на строительную площадку. Проект предусматривает большую площадь остекления и установку финских дерево-алюминиевых окон с двухкамерными стеклопакетами. Часть остекления в жилом комплексе выполнена в формате «окна в пол», включая верхние видовые этажи с террасами. Кроме отличного вида и хорошей освещённости квартир, такие окна создают ощущение дополнительного простора и особенного уюта.



В ЖК Nobelius 86 квартир, а на двух верхних этажах разместятся квартиры с террасами и большими балконами. Входная группа будет оформлена в стиле северного модерна и характерными элементами декора. Центральным элементом в оформлении холлов станут камины. Индивидуальность проекта отмечена экспертным сообществом: Nobelius стал «Премьерой года» по версии Urban Awards в 2019 году.



Визуализации, макет и материалы отделки холла представлены в офисе продаж по адресу Выборгская, 4. Ознакомиться с образом и чертами будущего дома, а такжеполучить персональную консультацию о квартирах в наличии, можно ежедневно. Запись по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/