Автопром съехал в минус вслед за спросом. Выпуск новых машин в Петербурге упал по итогам 10 месяцев 2019 года

В октябре 2019 года автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 34 400 легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем за октябрь прошлого года, подсчитало 26 ноября агентство «Auto-Dealer-СПб».

Всего за 10 месяцев 2019 года с конвейера предприятий сошло 307 700 машин, что на 0,1% меньше объема производства в городе за десять месяцев 2018 года. Таким образом, после девяти месяцев роста в этом году петербургский автопром впервые показал отрицательную динамику.

«Такая картина – это отражение состояния спроса на новые автомобили в России. В стране авторынок еще показывал какие-то положительные признаки в первом квартале, но затем стал падать. Не выручает и экспорт машин петербургской сборки, который уже превысил результат всего 2018 года», – говорит генеральный директор«Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Доля петербургского автопрома в общероссийском объеме производства автомобилей в январе – октябре составила 23,7% (год назад – 24,6%).

6 моделей, выпускаемых на петербургских автозаводах, входят в топ-25 самых популярных машин в России по итогам трех кварталов 2019 года. Это Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry и Nissan Qashqai.



