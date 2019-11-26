В ПСК объяснили популярность Выборгского района среди покупателей бизнес-класса

ПСК

По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», Выборгский район стал лидером по спросу в бизнес-классе, обогнав Петроградский и Василеостровский. Эксперты ГК «ПСК» объясняют популярность.

— С точки зрения инфраструктуры это одна из лучших локаций в городе: здесь порядка 150 учреждений образования и здравоохранения, треть территории занимают парки и скверы, в районе шесть станций метро, здесь проходят Выборгское и Суздальское шоссе, КАД, по которым легко добраться в центр, — говорят в ПСК. — Долгое время Выборгский район как место для проектов бизнес-класса оставался в тени Петроградки и Васильевского острова, чьё лидерство обусловлено в первую очередь расположением на карте. Строительство ЗСД, проходящего по северу Петербурга, сократило время поездки до центра и повысило привлекательность локации.

Завершение Западного скоростного диаметра совпало по времени с интересом девелоперов к редевелопменту серого пояса Петербурга. Именно в этих локациях сосредоточен потенциал роста для Выборгского района: участки находятся по соседству с Петроградским районом, у воды или парков, рядом с развитой инфраструктурой – идеальный базовый набор для проекта бизнес-класса.

Впрочем, не каждый девелопер возьмётся за преобразование серого пояса: строительство в рамках редевелопмента может обойтись дороже на 10-20% по сравнению с возведением дома в обычной локации за счёт работ по демонтажу, подготовке территории к рекультивации, наличия охраняемых объектов. По этой причине новые проекты бизнес-класса возводят надёжные девелоперы с опытом строительства рядом с исторической архитектурой и «территориальной насмотренностью», которая позволяет отыскать среди территорий серого пояса участки с видовыми характеристиками.

ГК «ПСК» нашла такой участок в историческом квартале Нобелевского городка, где теперь возводит ЖК Nobelius. Место подбиралось с ювелирной точностью: с одной стороны, окна будущего дома выходят на здания XIX-XX века постройки в стиле северного модерна. А с другой стороны, рядом сразу несколько скверов и парков, в 300 метрах – набережная Большой Невы, напротив — одна из старейших гимназий города, школы, медучреждения, детские сады. В 10 минутах неспешной прогулки Петроградская набережная, а в центральные районы легко попасть сразу по трём мостам: Гренадерскому, Сампсониевскому и Литейному.

Nobelius воссоздаёт атмосферу того времени за счёт дизайна холлов: сердцем входной группы станет камин, в оформлении будут использованы мотивы интерьеров рубежа веков, уюта добавят живые растения. Камерность дома обеспечена малым числом квартир: всего 86. На верхних этажах расположатся террасы, ставшие фирменным почерком ПСК. До конца ноября на ограниченное число квартир действует предложение: от 135 тыс. руб. за кв. м. Подробности уточняйте в отделе продаж по адресу Выборгская, 4 и по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/