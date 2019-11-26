Адвокат Почуев: «Соколова собираются этапировать в «Матросскую тишину», его родителям придётся стоять в очереди на морозе»

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, могут перевести в московское СИЗО «Матросская тишина». Об этом в два часа ночи 26 ноября сообщил адвокат Александр Почуев.

Судя по времени и множеству ошибок, защитник бывшего доцента СПбГУ был не на шутку взволнован. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)

«Вслед за делом Историка Соколова в Москву может уехать он сам. Его самого собираются этапировать из Крестов в Матроскую тишину. Данный перевод конечно упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальное издержки», – пожаловался Почуев.

Он отметил, что большинство следственных действий будут проходить в Северной столице. «Что у нас в городе следователей не осталось? Никакой особой сложности в деле нет, историк Соколов во всём раскаялся. Зачем такие сверхмеры?» – вопрошает адвокат.





В конце своего сообщения он воззвал к совести следствия, надавив на жалость к родителям обвиняемого.

«Единственные кто может передатавать передачи это его 85 летние родители. Старикам прийдётся стоять в очередях на морозе в Матроскую тишину…» – подытожил защитник Соколова.

Ранее «Фонтанка» писала, что историк вместе со своим уголовным делом может переехать в Москву, так как расследованием занялся Центральный аппарат СК.