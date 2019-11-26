По делу о «квартирах на ночь» ФСБ задержала майора полиции. Владельцы недвижимости пропали без вести

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали бывшего начальника отделения уголовного розыска ОВД Пресненский майора полиции Руслана Дейниченко. Как пишет 26 ноября РБК, его подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным издания, экс-полицейского проверяют на причастность к преступлениям, связанным с операциями с недвижимостью. Собеседник РБК в СК уточнил, что Дейниченко якобы подозревают в пособничестве предпринимателю Рафаэлю Хамидуллину, которого арестовали в августе. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Источник в МВД сообщил изданию, что на Хамидуллина и связанных с ним людей были оформлены несколько десятков квартир в центре Москвы. Владельцы примерно половины из них объявлены в розыск как пропавшие без вести. Квартиры же сдавали по схеме «квартира на ночь» или переделывали в сауны. Отметим, Дейниченко был уволен из полиции в начале 2019 года «по дискредитирующим обстоятельствам».



