Уголовное дело в отношении замглавы Росалкогольрегулирования отменил первый зампрокурора Москвы

Столичная прокуратура приняла решение отменить постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной. СК РФ обвинял ее в злоупотреблении должностными полномочиями для помощи пивной компании избежать налогов в 58 миллионов рублей.

«Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным», – сообщает 26 ноября издание «Коммерсантъ». По данным издания, постановление об отмене вынес лично первый зампрокурора Москвы Олег Манаков.

Во время вчерашнего судебного заседания надзорный орган выступал против ареста чиновницы, о котором просили следователи. Суд не принял сторону прокуратуры.

Главное следственное управление СК РФ намерено в Генпрокуратуре обжаловать прекращение уголовного преследования Голосной.



