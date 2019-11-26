Уголовное дело в отношении замглавы Росалкогольрегулирования отменил первый зампрокурора Москвы
Столичная прокуратура приняла решение отменить постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной. СК РФ обвинял ее в злоупотреблении должностными полномочиями для помощи пивной компании избежать налогов в 58 миллионов рублей.
«Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным», – сообщает 26 ноября издание «Коммерсантъ». По данным издания, постановление об отмене вынес лично первый зампрокурора Москвы Олег Манаков.
Во время вчерашнего судебного заседания надзорный орган выступал против ареста чиновницы, о котором просили следователи. Суд не принял сторону прокуратуры.
Главное следственное управление СК РФ намерено в Генпрокуратуре обжаловать прекращение уголовного преследования Голосной.
Справка:
По версии следствия, Голосная якобы знала, что оборудование компании «Альфа-групп», которое должно передавать сведения об объемах производства спиртного в госсистему ЕГАИС, не отвечало требованиям. Замглавы ведомства, по версии следствия, приказала подготовить заключение, что оборудование опломбировано. Подчиненные могли пойти на поводу у начальника, опасаясь увольнения. Ложное заключение якобы помогло «Альфа-групп» производить алкоголь без передачи соответствующих данных в государственную систему, а также избежать уплаты налогов на 58 миллионов рублей.
Замглавы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, а также и. о. руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергея Пальцева и еще одного подчиненного Голосной – Бориса Астахова – обвиняли в злоупотреблении полномочиями по трем эпизодам части 3 статьи 285 УК РФ.