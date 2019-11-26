Гость из УЕФА и поиски новых Аршавиных. Как завершился сезон в городском футболе

Торжественная церемония награждения победителей и призеров 116-го сезона Чемпионата и первенства Санкт-Петербурга по футболу прошла в минувшую субботу на «СИБУР Арене». Обычно на подобных мероприятиях золотые медали по очередь уносят представители двух зенитовских школ, но в этот раз впервые за много лет произошло исключение.

Фото: Сергей Михайличенко

Городская сенсация

На церемонии открытия одну из самых воодушевляющих речей произнес специально приглашенный гость — инструктор Европейского футбольного союза (УЕФА) по работе с тренерами Ханс Ляйтер.

— Ребята, сегодня день, чтобы праздновать, — заявил Лейтерт, который также работает консультантом в футбольном клубе «Ливерпуль». — Праздновать тяжелые победы и тяжелые тренировки. Все это время вы развивались вместе со своим тренером. Но сегодня день, когда также нужны проанализировать свои ошибки. Уверен, что вы все хотите стать лучше, чем были. Чтобы развиваться, нужно быть честным с самим собой. Если вы сделаете это правильно, у вас есть много возможностей в будущем. Думаю, мы все выступали со страстью, как выступала сборная России на Кубке мира. И если вы будете работать над собой, в будущем вы можете сами сыграть в футболке национальной команды. Сегодня я желаю вам хорошего дня. В будущем я желаю вам хорошей карьеры. И помните, что футбол – это история о страсти.





Фото: Сергей Михайличенко

Дальше команды по очереди выходили друг за другом на гигантский пьедестал. Им вручали медали, они уходили, поднимались новые — и так на протяжении почти трех часов. И ведь это только призеры. Кубки и медали получили 108 команд, а всего в разных соревнованиях участвовали 324 команды из 40 детско-юношеских коллективов, 26 молодежных и 22 мужские команды.

Фото: Сергей Михайличенко

В клубном зачете тройка призеров сохранила свой прошлогодний вид – победу в упорной борьбе одержал коллектив СШОР «Зенит», второе место в клубном зачете – у Академии ФК «Зенит», на третьем месте – «Алмаз-Антей». А вот в отдельных возрастных категориях, где традиционно победителями были команды из ФК «Зенит» и СШОР «Зенит», произошла сенсация: в соревнованиях команд 2003 года рождения выиграл «Алмаз-Антей».Кроме того, капитан команды Роман Петров и вратарь Григорий Андреенко были отмечены еще и как лучшие игроки сезона.Всего спецпризами были отмечены 5 лучших игроков.

Фото: пресс-служба Футбольного клуба «Алмаз Антей»

— Это очень значимые для нас показатели, — прокомментировал результаты директор СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», президент ФК «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников. — Поэтому мы с удовольствием здесь находимся. Этот сезон получился для нас успешным. Все-таки в этом году нам исполнилось пять лет. А с другой стороны, мы повторили успех прошлого года, заняв командное третье место в Высшей лиги Первенства Санкт-Петербурга. Мы очень хотели, чтобы все наши возраста стали призерами, но кто-то не дотянул. Зато 2003 год стал чемпионом. Будем считать, что мы выполнили план. Ну и наша молодежная команда тоже стала бронзовым призером.

Главные герои команды «Алмаз-Антей» 2003 г.р..

Фото: Сергей Михайличенко

Роман Петров, капитан команды, опорный полузащитник.

— Я начал заниматься футболом в пять лет. Начинал с футбольного клуба «Тосно». Перспективы были так себе. Затем был клуб «Автово». Потом меня заметила Академия «Зенит». Отыграл там два года. Потом меня отчислили. Начал все заново: «Тосно», «Автово». В этот раз в «Автово» как-то не пошло. Предложили пойти в «Алмаз Антей», а он тогда играл в третьей лиге. И я такой: ну ладно, пойду в третью лигу. И вот из третьей лиги дошел до золота «вышки». Сезон сложился для меня так, как я и хотел. Даже когда мы проиграли СШОРу, я верил, что мы станем чемпионами. В том году нам не хватило совсем немного, а в этом году ну кто, если не мы?

Дмитрий Шилов, вице-капитан, центральный атакующий полузащитник.

— Занимаюсь футболом с шести лет. Попал в Академию «Зенит». Дальше играл в других командах. В «Алмаз» я пришел три года назад из «Коломяг». Я хочу стать профессиональным футболистом, это моя самая главная задача. В будущем хотел бы играть в родном городе за «Зенит». Сезон получился отличным. Мы работали, старались и получили тот результат, которого хотели. Вторую половину сезона я пропустил из-за серьезной травмы: играл на турнире за 2002 год рождения и там травмировал колено. Выбыл на 2,5 месяца. Сейчас только начинаю потихоньку тренироваться, возвращаться в футбол.

Иван Мартынчук, правый защитник

— Я начал играть в пять лет также в Академии. Отыграл 6-7 лет. Потом меня оттуда попросили уйти, сказали, что я им не подхожу. Если честно, меня это не сильно расстроило. Потом два года играл в СШОР «Зенит» и три сезона играю уже в «Алмазе». Я мечтаю стать футболистом, поэтому верю, что у меня все получится. Правым защитником я играю последние матчей семь. До этого был центральным защитником, потом играл опорника и последние два месяца играю правого защитника. Можно сказать, что я универсальный футболист. Я мечтаю уехать в «Ливерпуль», но для начала хотел бы просто заиграть в профессиональной команде. Первый круг у меня не задался: были определенные травмы. А второй хорошо провел.

Григорий Андриенко, вратарь.

— Начал играть в футбол в шесть лет. Сначала пошел в Академию «Зенит». Там мне сказали, что я не подхожу. Потом я пошел в СШОР. Отыграл там более четырех лет, после чего мне тоже сказали, что я не подхожу. Меня отдали в аренду в «Звезду» на два сезона. В прошлом сезоне я перешел в «Алмаз». Лично для меня начало чемпионата получилось ужасным. Я пропустил шесть мячей в первой же игре. Проиграли, наверное, из-за психологии: первая игра и сразу против такого серьезного соперника. Три мяча я точно мог бы взять, а все остальное… тоже мог, в принципе. А вообще этот сезон лучший в моей карьере. Я пропустил меньше всех мячей. Провел много хороших матчей.

«Питерский футбол рождает звезды»

Торжественная церемония награждения победителей и призеров 116-го сезона петербургского футбола подошла к концу. Ее итоги мы попросили подвести президента Федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолия Турчака.

Фото: Сергей Михайличенко

— Когда выпускники Петербургского футбола начнут играть в ведущих клубах мира?

— Когда ведущие клубы мира будут располагаться в России. А если серьезно, то такие примеры уже есть. Те же Аршавин и Кержаков достойно показали себя на мировом уровне. То есть питерский футбол рождает звезды. Но все это происходит непросто. Многое зависит и от организации городских соревнований, и от того, как родители воспитывают будущую звезду. Потому что можно проявлять максимум футбольного дарования, но на определенном этапе недостаток воспитания может испортить карьеру. Ну а самым важным моментом является желание маленького футболиста стать звездой. Надо пахать и пахать. И, конечно, важна роль тренера. Это человек, который одновременно заменяет маму и папу. Подготовка тренеров, на сегодняшний день, — это наиболее сложный и важный вопрос, которым нам предстоит заниматься на перспективу.

— В городском футболе по традиции есть два клуба, которые борются за первые места. Не слишком ли этого мало?

— Если вы посмотрите чемпионат любой страны, там тоже количество клубов, бьющихся за чемпионство, — от одного до пяти. И у нас сегодня тоже есть пять хороших клубов, которые между собой конкурируют. Хотя еще недавно их было всего два. Но сегодня добавился «Алмаз-Антей», поднимается «Коломяги», подтягивается «Московская застава», «Ижорец» тоже показывает неплохое выступление. Поэтому мы делаем все, чтобы конкуренция возросла. Мы даже уменьшили Высшую лигу, чтобы было не 10, а восемь команд. Здесь есть серьезный момент.

Фото: Сергей Михайличенко

— Насколько значимое событие — победа «Алмаза-Антея» 2003 года рождения? Ведь до этого отобрать титул у двух зенитовских школ удавалось лишь однажды (Коломяги-2005 — ред.)?

— Тут надо сказать добрые слова в адрес Михаила Львовича Подвязникова, который, став одним из руководителем важнейшей для страны компании, помимо своих главных обязанностей занялся развитием футбола. Думаю, многие помнят футбольную школу «Большевик», которая была одной из лучших в стране. И Подвязников сделал все, чтобы и сам спортивный комплекс восстановить, и футбольную школу воссоздать. За это ему большое спасибо. Поэтому я только приветствую успехи «Алмаза Антея». Кстати, мы решили, что Подвязников войдет в состав президиума федерации футбола.

Материал подготовлен в партнерстве с Футбольным клубом «Алмаз Антей»

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»