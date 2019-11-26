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Недвижимость
26.11.2019 10:42
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«ДОМ.РФ» пересмотрит отказы в выплате ипотечной субсидии многодетным, о которых писала «Фонтанка»

Госкомпания «ДОМ.РФ» приняла решение пересмотреть «отказные» заявления 1,5 тысяч многодетных семей на получение обещанной Владимиром Путиным субсидии на ипотеку. Информация об этом накануне появилась на сайте компании. Ранее «Фонтанка» писала, что отказы получили порядка 2 тысяч семей.

«Совместно с кредиторами принято решение о пересмотре 1,5 тыс. заявок, по которым ранее принято отрицательное решение в связи с несоответствием формулировок кредитных договоров условиям программы. ДОМ.РФ проводит с банками разъяснения и консультации по данному вопросу, комплексно подходит к оценке целевого назначения выданных кредитов, запрашивает необходимую для выдачи кредита уточняющую информацию у заемщиков», – говорится в сообщении госкомпании. 

В случае, если изучение кредитного договора не позволит с точностью сказать, что заём был взят на соответствующие субсидии цели, «ДОМ.РФ»  будет запрашивать дополнительные документы, в частности договоры купли-продажи жилья и участия в долевом строительстве.

Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию в феврале 2019 года объявил, что семьи, родившие третьего и последующего ребенка, получат 450 тысяч рублей субсидии на погашение ипотеки и процентов по ней.  Субсидия выдается на «приобретение жилья или земли по договору купли-продажи либо по договору долевого участия».


Напомним, в ноябре стало известно, что из 6 тысяч заявок, полученных на 15 ноября, 2 тысячи получили отказы из-за того, что формулировки в кредитных договорах отличаются. Например, займы в случае покупки жилья с отделкой выдавались для «приобретения жилого помещения с неотделимыми улучшениями». В результате порядка 2 тысяч заявителей получили отказы.

По последним данным, «ДОМ.РФ» одобрил более 9 тысяч заявлений, по 2/3 из них средства перечислены в банки.


© Фонтанка.Ру
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