83-летний петербуржец попробовал себя в роли обнальщика, но неудачно

Петербургские оперативники при поддержке СОБРа задержали двоих мужчин, подозреваемых в мошенничестве. По предварительным данным, они обманули местного жителя и отняли у него свыше миллиона рублей, не побрезговав даже мелочью.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), задержали предполагаемых преступников 24 ноября. Оба приехали в Петербург из других регионов – 34-летний мужчина зарегистрирован в Волгограде, его 38-летний товарищ – в посёлке Тамбовской области. У полиции есть основания полагать, что 12 ноября во дворе дома №90 по набережной Фонтанки они обратились к пенсионеру 83-х лет и попросили им помочь в получении перевода с помощью его расчётного счёта. Пожилой мужчина согласился. То, что это популярная мошенническая схема, не вспомнил.

В отделении Сбербанка на Невском проспекте пенсионер снял 1 159 212 рублей и передал новым знакомым. Те пообещали, что в ближайшее время на его счёт вернутся деньги с процентами – всего 1 500 000 рублей. Разумеется, обещанное обманутый петербуржец не получил.

К утру 26 ноября полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемые заключены под стражу.



