Дерево остановило беглеца на «Мерседесе» под Петербургом. Медицинские предметы он использовал не по назначению

Дерево, как и в случае с кронштадтским каршерингом, обозначило финал погони за нарушителем в посёлке Кузьмоловский, что к северу от Петербурга. Чутьё вывело полицию на предполагаемого угонщика.

Подозрительный «Мерседес Бенц Е», по данным «Фонтанки», сотрудники ДПС заметили 25 ноября в 13:20 на Железнодорожной улице, 9, в Кузьмоловском (Всеволожский район Ленобласти). В ответ на сигнал об остановке водитель увеличил скорость, началась погоня. На Заозерной улице, 2, автомобилист не справился с управлением и врезался в дерево, после чего его задержали.

Инспекторам он показал документы на имя 46-летнего жителя Владикавказа, они вызвали сомнения в подлинности. В отделе полиции это подтвердилось: мужчина – 48-летний петербуржец, имеющий судимости за грабёж и разбой. «Мерседес» ему не принадлежит.

В салоне полицейские нашли набор угонщика – медицинские и матерчатые перчатки, медицинские маски, радиостанцию, шесть табличек с различными регистрационными знаками.



