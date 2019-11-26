Похитителю советских картин в Петербурге, орудовавшему десятками ключей, предъявили квартирные кражи на 6 млн

Участник преступной группировки, задержанный в Петербурге в начале октября с коллекцией редких картин советского художника Игоря Сальцева, арсеналом отмычек, ключей, дорогих часов и украшений, мог обнести василеостровцев ещё на шесть миллионов рублей.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 26 ноября, новые эпизоды из биографии безработного рецидивиста обнаружили сотрудники районного УМВД. 51-летний уроженец Абхазии, к которому ранее пришли по подозрению в краже денег и имущества больше чем на 4 миллиона из квартиры на улице Одоевского, предположительно, на этом не остановился. С июля по сентябрь 2019 года он мог вскрыть двери трёх квартир по Шкиперскому протоку, на улице Нахимова и ещё раз зайти на Одоевцева, в дом №154, и вынести денег, украшений и имущества больше чем на 6 миллионов рублей.

Дела похожи по почерку: неизвестный приходил на место примерно к десяти часам вечера и открывал квартиры, хозяева которых долго отсутствовали. Между походами затаивался на одну или две недели. Ранее, при задержании мужчины у него изъяли 22 кнопки от домофона, 36 ключей и 44 отмычки. Все эпизоды объединили в одно уголовное дело. Ранее подозреваемый дважды осуждался за кражи.



