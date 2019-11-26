«Митинг не является торжественным мероприятием». В Архангельске суд оштрафовал экоактивистку за пение гимна

В Архангельске суд оштрафовал экоактивистку за исполнение гимна Российской Федерации на митинге против мусорного полигона в Шиесе. Соломбальский районный суд посчитал, что случай был не торжественный, и оценил проступок в две тысячи рублей, пишет 26 ноября Znak.сom.

Гимн России женщина исполнила на митинге 22 сентября, который собрал около двух тысяч человек. «Вешкурцева А. В. при проведении публичного мероприятия в форме митинга на площади Терехина в городе Архангельске исполняла государственный гимн Российской Федерации», — говорится в решении.

Суд разъяснил, что гимн страны уместно исполнять при вступлении в должность президента РФ или руководителей органов местного самоуправления, при открытии заседаний Совета Федерации, официальных церемоний подъема государственного флага, на праздниках, спортивных мероприятиях и т. д.

«Учитывая то, что митинг не является торжественным мероприятием, во время проведения которого может исполняться Государственный гимн Российской Федерации, прихожу к выводу, что в действиях Вешкурцевой А.В. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.10 КоАП РФ», — резюмировал суд. На оплату штрафа у женщины есть 60 суток. Решение в законную силу пока не вступило.



