«Яндекс-драйв» теперь в броне». БТР на Культуры всех удивил, но куда он держит путь, никто не угадал

Бронетранспортер удивил водителей на севере Петербурга утром 26 ноября. Очевидцы не поленились, сфотографировали необычного участника дорожного движения и сделали видео.

«Очень даже вежливо по среднему ряду Культуры пронесся БТР», – написал в восемь утра автор поста в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», имея в виду «вежливого человека» в камуфляже, который высунулся из люка и наслаждался видами Петербурга с необычного ракурса.

Гадая, откуда на городской магистрали военная техника, пользователи соревновались в остроумии: «Это «Яндекс-драйв» теперь в броне», «Делимобиль решил более надежной техникой закупаться?» и т. д. Кто-то предположил, что вояж БТР связан то ли с прибывающими «ядерными отходами», то ли с повышением цен на проезд.





Все оказалось намного прозаичней.

Как сообщили «Фонтанке» в Западном военном округе, принятый на вооружение в 2013 году российский БТР 82А ехал на Ждановскую набережную, 2, для участия в статическом показе военной техники. Мероприятие приурочено к чемпионату ВС РФ по хоккею среди офицеров. На Ждановской набережной, к слову, находится армейский спортивный дворец «Хоккейный». А чемпионат открывается сегодня днем.

В ЗВО подметили, что читатели не сфотографировали бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», которые сопровождали БТР.