В результате землетрясения в Албании погиб один человек. Пожарные и военные ищут людей под обломками зданий

В результате мощного землетрясения в Албании утром 26 ноября погиб по меньшей мере один человек. Известно о сотнях пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалеку от столицы Албании Тираны и города Дуррес. По данным местного минобороны, в округе Курбин смертельные травмы получил мужчина. Два жилых дома обрушились в 30 километрах от Тираны. Также сообщается, что еще два здания обрушились в городе Кавая, недалеко от Дурреса, пишет РИА Новости.

По словам представителя минобороны, под обломками обрушившихся зданий могут находиться люди. «Пожарные и военные помогают жителям домов, оказавшихся под обломками», – приводит его слова агентство.

Посольство РФ в Албании сообщило, что информация о пострадавших российских гражданах не поступала.



