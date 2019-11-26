На Славы столкнулись 5 машин, на Рябовском шоссе очевидцы насчитали 6

Утром 26 ноября в Петербурге массовые ДТП собирают пробки на проспекте Славы перед Бухарестской улицей и на Рябовском шоссе, на путепроводе в сторону Всеволожска.

В первом случае, по словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», столкнулись пять автомобилей (паровозиком), во втором шесть. Скорых не видно, как и сильных повреждений у машин.





На шоссе Революции, перед Индустриальным проспектом, рано утром маршрутка перегородила дорогу. «Внутри никого, видимой причины остановки не заметил. Все троллейбусы стоят», – рассказывал очевидец в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Трамваи на улице Куйбышева встали в сторону площади Ленина из-за ДТП с двумя легковушками, автомобильние движение тоже затруднено, сообщает телеграм-канал «Мегаполис».

Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»

Из проблемных участков отметим внутренне кольцо КАД около вантового моста. Там опять затор, плотно и на дублирующей его Народной улице.