«Технические вопросы решены». Россия поставит Турции второй полк С-400
Россия поставит Турции второй опцион зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Контракт планируется подписать в 2020 году, технические вопросы уже решены.
Подробности в интервью РИА Новости 26 ноября рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
«Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов», – сказал Михеев. Техническое задание нами передано турецкой стороне на третий этап работы (третью партию С-400. — Прим. ред.)», – сказал Михеев. Москва уже досрочно поставила Анкаре четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Договор предусматривал возможность поставки еще одного полкового комплекта.
Договор оговаривает техническое сопровождение проекта турецкой стороной, для чего потребуется локализовать там производство отдельных компонентов системы. О чем именно идет речь, пока не уточняется.
«Можно отметить, что в настоящее время технические вопросы с турецкой стороной решены, ведутся переговоры по финансовой составляющей», – резюмировал глава «Рособоронэкспорта».
Справка:
Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства на сумму 2,5 млрд долларов был заключен в сентябре 2017 года.
Американская сторона неоднократно предупреждала Турцию о недопустимости закупок российского вооружения. США и другие страны НАТО опасаются, что С-400 смогут отслеживать американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые должна была получить турецкая сторона. Вашингтон приостановил поставку около 100 истребителей в Анкару. В свою очередь, Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 миллиардов долларов и решение ситуации с санкциями из-за покупки российских зенитных систем С-400.