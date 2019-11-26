«Технические вопросы решены». Россия поставит Турции второй полк С-400

Россия поставит Турции второй опцион зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Контракт планируется подписать в 2020 году, технические вопросы уже решены.

Подробности в интервью РИА Новости 26 ноября рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов», – сказал Михеев. Техническое задание нами передано турецкой стороне на третий этап работы (третью партию С-400. — Прим. ред.)», – сказал Михеев. Москва уже досрочно поставила Анкаре четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Договор предусматривал возможность поставки еще одного полкового комплекта.

Договор оговаривает техническое сопровождение проекта турецкой стороной, для чего потребуется локализовать там производство отдельных компонентов системы. О чем именно идет речь, пока не уточняется.

«Можно отметить, что в настоящее время технические вопросы с турецкой стороной решены, ведутся переговоры по финансовой составляющей», – резюмировал глава «Рособоронэкспорта».



