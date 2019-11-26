Акула атаковала человека в Средиземном море. Он отделался оторванной ластой

Акула напала на человека в Средиземном море у берегов Израиля. Мужчина занимался не дайвингом, а сноркелингом — плавал по поверхности воды в маске и ластах.

Как сообщает 26 ноября РИА Новости со ссылкой на местное издание Israel Hayom, место, где это случилось, находится на побережье города Хадера — там построена электростанция, откуда в море хлещет горячая вода. Это притягивает стаи акул.

«Я нырял возле электростанции, где и встретился с хищниками, — рассказал пловец по имени Ханан Шауль. – Во время морской прогулки я дрейфовал примерно в 90 метрах от моих друзей и в 270 метрах от пляжа. Когда начал плыть к берегу, то почувствовал, что акула схватила меня за ласты и стала бить меня по ноге».

Удары были весьма чувствительными, но акула ограничилась только тем, что оторвала ласту. Потом уплыла. Шауль считает, что все могло закончиться гораздо хуже.





Ранее Управление природных ресурсов и парков Израиля попросило граждан и туристов не нырять рядом с акулами, которые приплывают с декабря по апрель в окрестности Хадеры.