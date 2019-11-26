В Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4. В Сети появляются фото и видео разрушений

Три землетрясения произошли в Албании утром 26 ноября. Официальной информации о жертвах пока не поступало, но в Сети появляются фото и видео разрушений.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, первое землетрясение магнитудо 6,4 произошло в 5.54 мск. Через пять минут было зафиксировано второе — магнитудой 5,1, и еще через четыре минуты третье – магнитудой 5,3.

Очаги залегали на глубине 10 килом. Эпицентр расположен в 30 километрах от столицы Албании — Тираны. Толчки ощущали в Черногории, Болгарии, Греции, Сербии, Хорватии, Боснии и Гер, а также в Италии. «У меня сестра живёт в Черногории (Подгорица). Рассказала, что пол из-под ног уходил. Все страшно перепуганы», – рассказывает подписчица паблика «Фобос» в комментариях.





Местные СМИ сообщают, что в результате землетрясения пострадали сотни человек, которые обращаются в больницы.