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Общество
26.11.2019 08:43
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Стало известно, почему суд отказался запретить систему распознавания лиц

Савеловский районный суд Москвы не удовлетворил иск жительницы столицы Алены Поповой, в котором она требовала признать незаконным применение технологии распознавания лиц в работе камер наблюдения. Суд постановил, что такая слежка не является вмешательством в частную жизнь людей. 

Как пишет 26 ноября РБК со ссылкой на судебное решение, технология распознавания лиц не может установить личность человека, так как у Единого центра хранения данных (ЕЦХД) нет биометрии граждан. Таким образом, с помощью записей можно лишь сравнить изображения с фотографиями, которые есть у правоохранителей. Но и при этом совпадение может быть выявлено лишь с вероятностью в 65%. 

Суд также отметил, что сотрудники МВД используют доступ к ЕЦХД «в целях реализации служебных обязанностей», например для обнаружения находящихся в розыске или под административным надзором.

Попова, подавая иск, объяснила своё решение тем, что у людей нет информации, кто может пользоваться базами данных.


«Точно понятно, что утечки существуют, их много. Наша персональная информация может быть доступна третьим лицам. Мы не знаем, кто они. Мы за новые технологии и прогресс, но мы выступаем за сохранность нашей частной жизни», — заявила она.

На иск Поповой обратили внимание в Кремле. Там считают, что москвичка имеет полное право судиться, но система распознавания лиц зарекомендовала  себя хорошо.

 

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