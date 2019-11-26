Мантуров уверяет, что утильсбор не повысит цены на автомобили

Ни автомобили российского производства, ни импортные не должны существенно подорожать после повышения утилизационного сбора с 1 января, уверен глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как сообщает 26 ноября РИА «Новости», утилизационный сбор, по словам министра, индексируется ради развития экологически безопасных технологий по переработке отходов. Российским автозаводам государство оказывает поддержку, поэтому значительного подорожания отечественной продукции не ожидается. Импортной тоже, поскольку в стоимости таких авто доля индексации утилизационного сбора не превышает 5%, отмечает Мантуров. В качестве примера он привёл машины, которые граждане ввозят из-за границы для личного пользования, и ставка на которые останется на прежнем уровне.

Сами автопроизводители и эксперты говорят о повышении цен не только на иностранные машины, но и на локализованные. Подробнее о возможных последствиях нововведения читайте в материале «Фонтанки» «Не утилизируй это. Как подорожают автомобили из-за роста ставок за переработку».

25 ноября правительство опубликовало постановление об увеличении ставок утилизационного сбора на машины с 1 января 2020 года. Рост больше всего коснется легковых машин — около 110,7%. Так, утильсбор для транспортных средств с двигателем от одного до двух литров вырастет почти на 112,4%, до одного литра – на 46,1%, от 3,5 литра – на 145%.



