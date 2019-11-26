Роспотребнадзор предупредил россиян о ловушках «Черной пятницы»

Роспотребнадзор не смог остаться в стороне накануне «Черной пятницы». 26 ноября ведомство опубликовало рекомендации для тех, кто будет делать покупки в Интернете в день распродаж.

«Проверьте цену на товар со скидкой у других продавцов. Если товар неожиданно «подорожал» перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше привлечь к ответственности продавца (многие из которых находятся за рубежом) будет невозможно», – предупреждает федеральная служба.

Также Роспотребнадзор напоминает, что слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. Покупателям предлагают запросить документацию, чтобы убедиться в том, что это не подделка.

Подвох может крыться и в дорогой доставке: большая скидка может быть достигнута именно за счет нее.





Если покупка совершается на сайте владельца агрегатора информации о товарах (услугах), то в случае срыва срока доставки клиент может заявить требование о возврате денег посреднику. Вернуть средства должны в течение десяти календарных дней.

Напоследок чиновники предостерегают насчет фишинговых ресурсов, основной целью которых является не продажа, а сбор персональных данных, а также данных о платежных картах и паролях.

Напомним, «Черная пятница» наступит 29 ноября.