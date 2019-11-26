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26.11.2019 08:17
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В Кемерово 79-летняя пенсионерка получила пять лет колонии. Женщина похоронила сына и решила торговать наркотиками

Кемеровская пенсионерка отметит 80-летний юбилей в колонии общего режима. Пожилая женщина попалась на продаже опиоидных наркотиков.

Подробности 26 ноября сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО. Женщину задержали сотрудники транспортной полиции при попытке продать восемь граммов наркотика. Оперативники отправились к ней домой в частный сектор за Кемеровским железнодорожным вокзалом. В ходе обыска дома подозреваемой сыщики изъяли 17 подготовленных к продаже свертков с запрещенным веществом.

Пенсионерка объяснила, что ее сын был наркозависимым, от чего в результате и умер. После его смерти женщина нашла запасы наркотика, которые решила продать и попалась.

Попытку подзаработать оценили по статье Уголовного кодекса о покушении на сбыт в особо крупном размере. Заводский районный суд Кемерова учел полное признание подсудимой вины, пожилой возраст, состояние здоровья и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.


 

 

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