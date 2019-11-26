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Общество
26.11.2019 08:04
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Единый поставщик телеконтента в России обойдется зрителям в 50 миллиардов рублей. Новые приставки потребуются миллионам

Создание единого поставщика контента 20 обязательных телеканалов («Первый канал», НТВ, «Россия 1» и др.) в Интернете потребует дополнительных затрат в размере 50 млрд рублей. В эту сумму обойдется замена оборудования у абонентов интерактивного ТВ. Покупать новые приставки зрителям, как опасаются операторы платного ТВ, придется за свой счет.

С проектом изменений, подготовленных ко второму чтению законопроекта о единой системе легального распространения в Сети контента общедоступных телеканалов, 26 ноября ознакомился РБК.

Предложения разработали Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР), МТС, Национальная спутниковая компания (бренд «Триколор ТВ»), Институт исследований интернета, ассоциация «Интернет-видео», «Эр-Телеком Холдинг», «ВымпелКом» («Билайн») и «МегаФон». Они направили документ главе комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леониду Левину.

Речь идет о поправках к законам «О связи», «О рекламе», «О СМИ», «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые 12 ноября были приняты в Госдуме в первом чтении. Согласно проекту, Роскомнадзор должен будет выбрать единого оператора, через которого заинтересованные интернет-площадки смогут получать унифицированный контент 20 телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы. В этот контент будет запрещено вносить изменения, для его трансляции сервисы должны использовать плеер, который предоставит единый оператор.


Поправки предполагают, что плеер единого оператора смогут использовать небольшие сервисы и мелкие операторы, а крупные игроки смогут получать сигнал непосредственно от канала в том виде, в котором этот канал его передает, а дальше распространять его с использованием собственного ПО, интегрируя туда рекламу и получая данные об аудитории и просмотре.

При этом части абонентов операторов платного телевидения придется заменить приемники, поскольку на них нельзя будет дистанционно установить обновление, чтобы работать через плеер единого оператора. По словам авторов поправок, менять придется ТВ-приставки тем абонентам, кто смотрит интерактивное ТВ, это OTT-приставки (Over the Top — телевидение через интернет; сервис такого рода представляют Ivi, «МТС.ТВ», Megogo и др.), а также гибридные приставки и приставки для IPTV.

Затраты составят около 50 млрд рублей, исходя из того, что в России примерно 15 млн абонентов смотрят платное ТВ с помощью этого оборудования, а средняя цена приставки превышает 3 тысячи рублей.

Собеседник РБК в одном из операторов платного ТВ отметил, что они не готовы обновлять пользовательские устройства за свой счет, а если их обяжут это сделать законодательно, то эти издержки придется в итоге переложить на абонентов, увеличив тарифы на услуги.

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