Кошки, собаки, коровы и пчёлы. В России хотят ввести обязательную маркировку для животных. Процедуру обещают сделать бесплатной

Обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок планируется ввести в России. Минсельхоз внесет в Госдуму соответствующий законопроект до конца года, сообщают 26 ноября «Известия» со ссылкой на главу комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

В список для маркировки включат кошек, собак, мелкий и крупный рогатый скот, пушных зверей, пчел, рыб, свиней, верблюдов, оленей, лошадей, ослов, мулов. Процедуру обещают сделать бесплатной, однако источники финансирования не уточняются. Чипирование в Госдуме при этом считают считают дорогостоящим.

Парламентарий пояснил газете, что в Госдуму уже внесли поправки в КоАП о наказании за оставление животных на улице, а также был принят закон о муниципальных приютах, но без маркировки питомцев эти меры работать не будут.

«Также мы требуем, чтобы процедура была бесплатной. Чтобы бабушка в деревне, которая держит 15 котов, принесла их, и все они прошли бесплатную регистрацию. А как она их будет маркировать, это другой вопрос», — добавил парламентарий.





К бесплатной регистрации предложено выдавать штрих-код для поиска с его помощью животных в случае потери.