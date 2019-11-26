В Петербурге пока морозно и почти ясно. Уже ненадолго

Во вторник, 26 ноября, в Петербурге будет преимущественно без осадков и довольно холодно. Мокрый снег ожидается начиная со среды.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сейчас в городе минус 3 градуса по Цельсию, в окрестностях ночная температура местами опустилась до минус 8, днем будет 0 – минус 2 градуса. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днём умеренный, атмосферное давление слабо понижается.

Визуальное отображение прогноза на сегодня на сайте ФГБУ демонстрирует солнце в облаках. Но завтра оно уже скроется за тучами. В среду и четверг на фоне дальнейшего снижения давления нас ждёт, по прогнозам синоптиков, небольшое потепление: температура будет ходить вокруг нуля, а мокрый снег может превращаться в дождь.





Вторая декада ноября 2019 года, напомним, стала самой теплой в Санкт-Петербурге за весь ряд инструментальных наблюдений, то есть за 149 лет. Температура воздуха в середине месяца составила 5,3 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда 1982 года.