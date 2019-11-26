Украина продолжит закачивать российский газ в хранилища даже без контракта с «Газпромом»

Украина продолжит закачивать российский газ в подземные хранилища и без контракта с «Газпромом». С 1 января 2020 года это будет называться «газ неопределенного собственника», заявил 26 ноября в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Так он ответил на вопрос о возможных мерах, которые Киев предпримет в случае отстутствия нового газового контракта с Москвой, который истекает в конце года. Ранее «Нафтогаз» отклонил требования «Газпрома» урегиулировать все судебные споры до заключения нового соглашени, хотя и готов пойти на некоторые уступки. Украина выразила готовность заключить транзитный контракт сроком на год, как предлагает Россия и Еврокомиссия.

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил РБК, что существует стопроцентный риск прекращения транзита, но он делает все возможное для заключения нового договора, который является приоритетным. При этом он добавил, что сейчас в подземных хранилищах сконцентрировано на 30 процентов больше газа, чем ранее. Оржель также считает, что цена на российский газ достигнет исторического минимума в том случае, если Киев подпишет новый контракт на транзит.



